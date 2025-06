Napoli prossimo a formalizzare l’acquisto di Milinkovic-Savic accordo trovato!

Il Napoli si prepara a chiudere un grande colpo di mercato: l’accordo con Milinkovic-Savic, portiere serbo proveniente dal Torino, è ormai vicino alla firma. Con un'intesa raggiunta sui 18 milioni di euro, il club partenopeo cerca di anticipare la concorrenza di Manchester United e altri top club. Nella sua ultima stagione al Toro, Vanja ha dimostrato tutta la sua classe e affidabilità, promettendo di essere un pilastro della porta azzurra.

Milinkovic-Savic, nuovo portiere alla corte di Antonio Conte. Il Napoli è prossimo a formalizzare l' acquisto del portiere Vanja Milinkovic?Savic dal Torino. L'accordo è stato trovato intorno ai 18 milioni di euro. I contatti tre le parti si sono tenuti in queste ore per evitare la concorrenza del Manchester United e altri club interessati all'estremo difensore serbo. L'ultima stagione di Vanja. Nella sua ultima annata al Torino, Milinkovic?Savic ha confermato di essere uno tra i migliori portieri in Serie A, con statistiche da assoluto top: in trentasette partite giocate ha mantenuto la rete inviolata in dieci occasioni, parando anche quattro rigori.