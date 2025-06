Napoli per arrivare a Sancho spunta una nuova ipotesi | i dettagli

Napoli e Sancho, una nuova ipotesi fa sperare i tifosi partenopei: emergono dettagli che potrebbero sbloccare il trasferimento dal Manchester United. Dopo il trionfo del quarto Scudetto, il club lavora incessantemente per rinforzare la squadra sotto la guida di Conte, desideroso di ripetersi. Ma quali sono le ultime novitĂ che potrebbero cambiare le carte in tavola? Scopriamo insieme questa intrigante possibilitĂ che potrebbe fare la differenza.

Il Napoli sta provando a chiudere il colpo Jadon Sancho dal Manchester United: è emersa una novitĂ importante che potrebbe facilitare l’affare La stagione sportiva per il Napoli si è conclusa poco piĂą di qualche settimana, ma il lavoro per rendere orgogliosi i tifosi partenopei prosegue. La vittoria del quarto Scudetto ha aperto un nuovo ciclo, e conoscendo mister Antonio Conte vorrĂ sicuramente ripetersi. Quest’ultimo, però, si aspetta ancora colpi importanti dalla societĂ , che seguano la scia dell’ultimo arrivato Kevin De Bruyne. Il d.s. Giovanni Manna lo sa, ed infatti è giĂ all’opera per accontentare il tecnico salentino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it