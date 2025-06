Napoli obiettivo Milinkovic-Savic | la clausola può sbloccare tutto

Il Napoli si prepara a rivoluzionare la propria rosa con acquisti mirati e strategici. La possibile apertura della clausola di 19 milioni per Milinkovic-Savic potrebbe sbloccare grandi opportunità, consolidando il progetto di rinforzo a centrocampo. Con l’obiettivo di competere ai massimi livelli, il club punta anche su giovani promesse come Lucca e Ndoye, lasciando da parte nomi più altisonanti. Tutto questo per costruire una squadra sempre più competitiva, pronta a sfidare le avversarie più forti.

Il Napoli vuole affiancare un portiere a Meret e ha deciso di puntare forte su Vanja Milinkovic-Savic del Torino, che ha una clausola di 19 milioni di euro. Il Napoli, ribadita la volontà di puntare su Lorenzo Lucca per il ruolo di attaccante, ora punta su Dan Ndoye, centrocampista del Bologna. Il tutto con buona pace di piste più internazionali come Darwin Nunez o Jadon Sancho, che, al momento, sembrano essere soltanto suggestioni, soprattutto per gli alti ingaggi percepiti dai due in Premier. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: napoli - milinkovic - savic - clausola

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

Sky – #Napoli, #MilinkovicSavic obiettivo per la porta: si tratta col #Torino. Ma c'è una clausola https://napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Sky-%E2%80%93-Napoli--Milinkovic-Savic-obiettivo-per-la-porta--si-tratta-col-Torino--Ma-c-e-una-clausola-140626.a Vai su X

Il Napoli può pagare la clausola rescissoria al Torino: i soldi per portare il gigante serbo da Conte Vai su Facebook

Sky – Il Napoli torna su Milinkovic-Savic: a quanto ammonta la clausola sul suo contratto; Napoli su Milinkovic-Savic: ha una clausola da 19 milioni di euro; SKY - Il Napoli pensa a Milinkovic-Savic: c’è una clausola di 19 milioni! La situazione in attacco….

Calciomercato Napoli, obiettivo Milinkovic-Savic per la porta: ha una clausola di 19 milioni - Savic per la porta: ha una clausola di 19 milioni di euro per il Torino ... Scrive 2anews.it

"Giro" di portieri: tra Meret e Caprile spunta anche Milinkovic-Savic - Una promessa è una promessa, e Aurelio De Laurentiis vuole mantenerla: il presidente del Napoli ha g ... Lo riporta msn.com