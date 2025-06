Napoli nuova aggressione in strada al deputato Borrelli | Mi hanno colpito in faccia e rotto gli occhiali

Una nuova escalation di violenza scuote le strade di Napoli: il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato nuovamente vittima di un'aggressione, questa volta colpito al volto e con gli occhiali rotti. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza pubblica e il clima di tensione che si respira nella città partenopea. Napoli, una città di bellezza e cultura, purtroppo si trova a dover affrontare anche queste sfide drammatiche.

Nuova aggressione nei confronti del deputato Francesco Emilio Borrelli. A denunciarlo è lo stesso parlamentare attraverso un video pubblicato su Facebook. Secondo il suo racconto, una donna lo avrebbe colpito al volto al termine di una violenta discussione, rompendogli gli occhiali. L'episodio è avvenuto nella zona dei Camaldoli, nei pressi dell'ospedale Monaldi.

