Napoli-Musah trattativa in pausa ma ancora aperta | si attende una nuova mossa

Il mercato estivo si fa incerto: mentre la trattativa tra Napoli e Musah è in pausa, l'interesse del club azzurro resta vivo e le speranze di una conclusione positiva sono ancora alte. L’attesa di una nuova mossa alimenta il fermento tra i tifosi e gli addetti ai lavori, pronti a scoprire quali sviluppi porterà questa intricata trattativa. La prossima mossa potrebbe fare davvero la differenza.

Yunus Musah continua a essere nei pensieri del Napoli, nonostante la trattativa con

