Napoli in chiusura per Milinkovic-Savic l’annuncio bomba di Moretto Le cifre dell’affare

Napoli si prepara a mettere a segno un colpo da sogno: l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino, annunciato da Matteo Moretto, è ormai in dirittura d’arrivo. Un’operazione che promette di rafforzare notevolmente la porta degli azzurri e che rappresenta il terzo acquisto della stagione. Le cifre dell’affare sono ancora top secret, ma le trattative sembrano ormai concluse: ecco tutti i dettagli su questa bomba di mercato.

Gli azzurri starebbero chiudendo in queste ore l'acquisto del portiere del Torino, ad annunciarlo l'esperto di mercato: tutti i dettagli sulle cifre Una bomba improvvisa lanciata da Matteo Moretto sul proprio account X proprio in questi minuti. Il Napoli avrebbe trovato l'accordo per l'acquisto di Vanja Milinkovic-Savic dal Torino. Un colpo importante per rinforzare la porta azzurra e che rappresenterebbe il terzo acquisto della società dopo quelli di Marianucci e De Bruyne. Dopo i rumors degli scorsi giorni, è arrivata l'accelerata da parte del club del patron De Laurentiis, che ha voluto mettere le mani sull'esperto portiere del Torino.

