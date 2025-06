napoli doppio asse con il bologna per ndoye e beukema

Napoli accelera sul mercato e punta dritto a rafforzare la sua batteria di esterni con il Bologna, concentrandosi su Dan Ndoye e Sam Beukema. Questi due talenti stanno attirando l’attenzione degli azzurri, pronti a consolidare la rosa per affrontare la nuova stagione con ambizione. I nomi di Ndoye e Beukema sono al centro delle voci di mercato, e tutto lascia pensare che il loro trasferimento possa diventare realtà molto presto, aprendo un nuovo capitolo per il Napoli.

Napoli, 19 giugno 2025 - Il gol in rovesciata siglato all'ultimo secondo all' Inter, che proprio dopo la sconfitta last minute del Dall'Ara avrebbe imboccato la parabola discendente dell'intera stagione, sembrava aver gettato i semi per un futuro ammiccamento estivo: invece tra i tanti osservati speciali del Napoli in casa Bologna pare non ci sia Riccardo Orsolini, ma la coppia composta da Dan Ndoye e Sam Beukema sì e per espresso volere di Antonio Conte.  L'offerta per Beukema. Tra scudetto vinto a sorpresa e permanenza post tricolore forse ancora più a sorpresa, mai come quest'estate il tecnico salentino detterà legge sul mercato, come emerso già dai primi colpi: parlando delle sole ufficialità , gli azzurri hanno già portato a casa Luca Marianucci e soprattutto Kevin De Bruyne, rispettivamente un difensore e un jolly da centrocampo in su. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net