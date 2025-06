Napoli contatti costanti con Nunez Romano svela | Ecco cosa serve per sbloccare l’affare

Napoli continua a mantenere contatti costanti con Darwin Nunez e il suo entourage, cercando di sbloccare l’affare che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea. Gli aggiornamenti dall’esperto di calciomercato indicano che siamo vicini a una svolta decisiva: cosa serve ora per concludere la trattativa e accogliere il talentuoso attaccante uruguaiano a Napoli? Scopriamo insieme gli sviluppi più recenti.

Proseguono i contatti tra il club partenopeo e il centravanti uruguaiano con il suo entourage. L’esperto di calciomercato fornisce aggiornamenti importanti sulla trattativa Arrivano novità sulla trattativa caldissima tra il Napoli e il Liverpool per Darwin Nunez. Il centravanti uruguaiano resta l’obiettivo princip ale per il reparto offensivo dei partenopei, che vogliono rinforzarsi in vista della prossima stagione. In questi giorni, vi abbiamo riferito dell’apertura da parte del giocatore al progetto guidato da Antonio Conte. Il classe ’99 ha messo in standby l’Arabia, per approfondire il discorso con gli azzurri e trovare un accordo economico per il suo trasferimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it