Napoli confronto sul Piano urbanistico Manfredi | Attenti alle istanze delle comunità locali

Napoli si appresta a vivere un momento cruciale nel suo sviluppo urbano, con il primo anno di attuazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. Durante l’evento “Promuovere la qualità dell’abitare”, istituzioni, esperti e comunità si sono confrontati per mettere al centro inclusione, sostenibilità e benessere collettivo. È una vera occasione per rilanciare un’agenda nazionale di politiche urbane che valorizzi le istanze locali e costruisca un futuro più equo e vivibile per tutti.

Restituire alla città i risultati del primo anno di lavoro del nuovo Piano Urbanistico Comunale e rilanciare un’agenda nazionale di politiche urbane fondata su inclusione, sostenibilità e qualità della vita. È questo l’obiettivo del Comune di Napoli, che oggi durante l’evento “Promuovere la qualità dell’abitare. Oltre l’emergenza abitativa: il nuovo Piano urbanistico del Comune di Napoli”, ha riunito istituzioni, esperti e rappresentanti del mondo produttivo presso l’Albergo dei Poveri. L’iniziativa, promossa dal sindaco Gaetano Manfredi e dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica Laura Lieto, ha fatto il punto sullo stato di avanzamento della pianificazione urbana in città , che ha visto la creazione di tavoli di consultazione a cui hanno preso parte oltre 100 stakeholder  tra associazioni di categoria, sindacati, associazione di imprenditori, enti del terzo settore, scuole, università , gruppi informali e altri enti pubblici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

