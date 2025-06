Napoli cocaina nascosta nei fazzoletti | arrestato pusher 16enne

Un giovane di soli 16 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Napoli per aver nascosto cocaina in fazzoletti, pronto allo spaccio. La sua condotta sospetta ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno fermato il ragazzo e scoperto il suo traffico illecito. Un episodio che evidenzia come anche i minorenni possano essere coinvolti nel mondo dello spaccio, ponendo nuove sfide alla sicurezza cittadina.

Un minorenne con precedenti è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno, a Napoli in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato notatomentre confabulava con fare sospetto con altri soggetti. Alla vista degli agenti, ha . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, cocaina nascosta nei fazzoletti: arrestato pusher 16enne

In questa notizia si parla di: napoli - arrestato - cocaina - nascosta

In garage gli trovano 2,5 chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato a Napoli - Un 31enne è stato arrestato a Napoli dopo che la Polizia di Stato ha scoperto 25 chili di droga, tra hashish e marijuana, nel suo garage.

#Scampia - Arrestata una donna per spaccio di cocaina nascosta in un muro #Cronaca #Spaccio #Arresto #Droga #Polizia #Napoli #Sicurezza #Controlli #Legalità #NanoTV Vai su Facebook

Droga in mano a insospettabili e nascosta nei luoghi più impensabili, persino in cimitero: il bilancio dell'operazione antidroga dei Carabinieri a Napoli, nei quartieri caldi di Scampia, Secondigliano, San Pietro a Patierno. Fermati due pusher di 17 anni. Vai su X

In scooter con la droga nascosta nei pacchetti di sigarette, 16enne arrestato a Cardito; Napoli, fermato sull’A3 con oltre un chilo di cocaina nascosto nel motore: arrestato 30enne; Napoli, droga nascosta nel cimitero ed arresto pusher minorenni: bilancio controlli carabinieri.

Napoli, spaccio di droga a Porta Nolana: arrestato minore con precedenti - Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Scrive ilmattino.it

Cocaina nascosta nella sorpresa dell’ovetto di cioccolato: 41enne arrestato a Napoli - Invece della classica sorpresa riservata ai bambini, c'era la cocaina: la sostanza stupefacente era nascosta nella classica ... Come scrive fanpage.it