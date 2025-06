Napoli City Half Marathon è boom di iscritti per il 2026

La Napoli City Half Marathon del 2026 sta già attirando attenzione internazionale, con oltre 1.800 iscritti in poche ore e il 75% provenienti da oltre confine. Un successo che conferma il prestigio di questa corsa, pronta a diventare un evento imperdibile per gli amanti della corsa e del turismo sportivo. Con così tanta attesa, questa gara promette di essere ancora più grande e coinvolgente: non resta che prepararsi a vivere un’esperienza unica nel cuore di Napoli.

Più di 1.800 iscritti in poche ore a Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026. Il 75% sono stranieri. A poche ore dall’apertura delle iscrizioni, la Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio 2026 può già essere considerato un evento cult, al quale hanno già confermato la propria presenza oltre 1.800 runner . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli City Half Marathon, è boom di iscritti per il 2026

