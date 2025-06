Napoli autobus sbaglia e traffico va in tilt per la retromarcia | nuovo scontro su piazza degli Artisti

Tra errori di segnaletica e manovre complicate, questa mattina Napoli si è ritrovata nel caos: un autobus turistico, in retromarcia al Vomero, ha causato un vero e proprio tilt del traffico in piazza degli Artisti. Un episodio che mette ancora una volta sotto i riflettori le criticità della viabilità cittadina e l'importanza di interventi concreti. La città si interroga: quanto ancora bisogna attendere per una soluzione efficace?

Tempo di lettura: 2 minuti Due passi avanti, tre indietro, come un gambero. Complicato dietrofront stamane, per un autobus turistico al Vomero. E il traffico è andato in tilt, durante le complesse manovre. Tutta colpa della “segnaletica sbagliata” sostengono Rino Nasti e Luca Bonetti, consiglieri di Europa Verde alla Municipalità 5. Transitando in piazza degli Artisti, il bus ha girato in via Recco. Una svolta obbligata, dopo il riassetto della piazza, di fatto pedonalizzata a metà. Salvo un dettaglio: gli autobus in via Recco non ci entrano. La causa è una strettoia, all’altezza di un’edicola votiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, autobus sbaglia e traffico va in tilt per la retromarcia: nuovo scontro su piazza degli Artisti

In questa notizia si parla di: autobus - traffico - tilt - piazza

Autobus prende fuoco sulla statale: fiamme altissime e traffico in tilt - Panico e caos all’alba su una importante arteria stradale italiana, dove un autobus ha preso fuoco all'improvviso, sollevando una colonna di fumo visibile da lontano.

Traffico ferroviario in tilt per una persona investita sui binari a Egna. La circolazione bloccata dalle 15 . Treni in forte ritardo. Autobus sostitutivi... Vai su Facebook

Traffico: ennesima giornata nera. Un bus perde olio in piazza Gaddi e il traffico va in tilt; Quando piove e incontri un autobus a Terni fai splash; Auto in divieto di sosta blocca il bus in piazza dei Signori, traffico in tilt.

Roma: auto in sosta selvaggia blocca autobus a piazza Istria, traffico in tilt - da una macchina lasciata in sosta in curva a piazza Istria, mandando in titl il traffico. Come scrive msn.com

Roma: auto in sosta selvaggia blocca autobus a piazza Istria, traffico in tilt - da una macchina lasciata in sosta in curva a piazza Istria, mandando in titl il traffico. Riporta video.corriere.it