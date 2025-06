Napoli arriva Milinkovic-Savic per 18 milioni di euro Rinnova anche Meret fino 2027

Il Napoli si prepara a rinforzare la propria rosa con un colpo di grande impatto: Milinkovic-Savic sta per approdare al club partenopeo dal Torino per 18 milioni di euro, mentre Meret rinnova fino al 2027. Un mercato estivo che si fa sempre più interessante, puntellato da operazioni strategiche pensate per competere ai massimi livelli. La prossima stagione sarà all’insegna di grandi sfide e nuove ambizioni.

La SSC Napoli è pronta a definire il terzo acquisto del mercato estivo. Secondo le principali indiscrezioni, infatti, il club partenopeo sarebbe ad un passo dall'acquisto di Milinkovic-Savic del Torino. Il Corriere dello Sport riporta: "Il Napoli è prossimo a formalizzare l'acquisto del portiere Vanja Milinkovic?Savic dal Torino. L'accordo è stato trovato intorno ai 18 milioni di euro."

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

