Napoli almeno un grande colpo in difesa | Leo Skriniar aspetta la chiamata di Antonio Conte?

Il mercato del Napoli si infiamma: la difesa azzurra potrebbe ricevere un upgrade importante grazie a un grande nome. Leo Skriniar, vecchia conoscenza di Antonio Conte, attende con ansia la chiamata che potrebbe rivoluzionare il reparto difensivo partenopeo. Con molti nomi sul taccuino di Giovanni Manna, l’attenzione si concentra su un possibile colpo che potrebbe fare la differenza in questa sessione di mercato. La domanda ora è: sarà lui il grande rinforzo desiderato?

Nel suo editoriale sul portale NapoliMagazine.com, Emanuele Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibile acquisto per rinforzare la difesa azzurra. Molti i nomi sul taccuino di Giovanni Manna, e, tra questi, anche una vecchia conoscenza di Antonio Conte, Leo Skriniar. "I difensori: Beukema (Bologna) 35 milioni, Hien (Atalanta) 40 milioni. Il secondo portiere: Suzuki.

SPORTITALIA - Napoli, proposto Skriniar ma la priorità è Beukema, nessuna offerta per Lobotka ed Anguissa, le ultime su Gutierrez - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito al Napoli: “Proposto Skriniar, ma la priorità in difesa è Beukema del Bolog ... Come scrive napolimagazine.com