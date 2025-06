Napoli a un passo dal colpo Milinkovic-Savic dal Torino | cosa manca per chiudere l'acquisto del portiere

Napoli si avvicina sempre di più a conquistare Vanja Milinkovic-Savic, un colpo che potrebbe rivoluzionare la porta azzurra. Con l’accordo tra i partenopei e il Torino ormai in fase avanzata, resta solo da definire qualche dettaglio finale per finalizzare l’affare. Mentre Meret ha già rinnovato il contratto, l’entusiasmo cresce: cosa manca ancora per rendere questa trattativa ufficiale? Continua a leggere e scopri tutti i particolari!

Il Napoli ha messo le mani su Vanja Milinkovic-Savic. Accordo vicino tra Napoli e Torino per l'acquisto del portiere serbo da parte degli azzurri. Nel frattempo Meret ha trovato l'accordo per il rinnovo.

Napoli su Milinkovic-Savic: il portiere del Torino nel mirino, ma Cairo frena - Il Napoli punta gli occhi su Vanja Milinkovic-Savic, estremo difensore del Torino, che ha brillato in questa stagione.

