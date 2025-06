Napoli 19 giugno | Paolo Siani presenta il libro Cyberbullismo – Un dialogo urgente su rischi educazione e nuove sfide digitali

Il fenomeno del cyberbullismo sta crescendo in modo allarmante, coinvolgendo sempre più giovani e mettendo a dura prova la sicurezza digitale delle nuove generazioni. Giovedì 19 giugno, Napoli si anima di un momento di riflessione con la presentazione del libro “Cyberbullismo” di Paolo Siani, un’occasione imperdibile per approfondire rischi, educazione e sfide digitali. Un evento che invita tutti a confrontarsi e trovare insieme soluzioni efficaci.

NAPOLI – Giovedì 19 giugno alle ore 18:30, la libreria Io Ci Sto di via Cimarosa 20 ospiterà la presentazione del libro “Cyberbullismo” di Paolo Siani, edito da Giannini Editore per la collana Sorsi (volume n. 20). Un appuntamento aperto al pubblico per riflettere insieme su un fenomeno sempre più diffuso e pericoloso. Dopo i saluti della presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino, l’autore dialogherà con Isabella Continisio (psicologa e presidente della commissione V Municipalità), Maria Luisa Iavarone (docente e pedagogista), e Rosanna Correra (insegnante). Interverranno inoltre: Virginia Mirra, Alida Casale, Gilda Crispino e Michela Gastaldon. 🔗 Leggi su Zon.it