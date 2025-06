Myers e compagni tornano al ‘campetto’ Basket e solidarietà | all’asta i cimeli delle star

Il ritorno di Myers e dei suoi compagni al 8216Campetto8217 di Rimini si preannuncia come un evento imperdibile, tra solidarietà, sport e grandi star. L’asta dei cimeli delle leggende del basket aggiunge un tocco speciale a questa giornata ricca di energia e passione. Con 18 squadre di alto livello già iscritte, l’attesa cresce: il Sand Rimini 3 contro 3 torna a riunire appassionati e talenti, rendendo questo appuntamento un must dell’estate rivierasca.

di Loriano Zannoni Carlton Myers è una garanzia e il suo Sand Rimini sta diventando, anno dopo anno, un appuntamento d’eccellenza per il 3 contro 3 della riviera. Anche questa terza edizione lo conferma, con 18 squadre top class già iscritte, 16 per il torneo amatoriale e poi a seguire le categorie femminili, basket in carrozzina e giovanili (under 17, 15 e 13). La location è l’ormai classico campetto del Parco del Mare, ma intorno attenzione anche alle novità del torneo di padel (al Sun Padel) e di quello femminile di beach volley sulla spiaggia del Bagno 26. Tutto intorno un universo di celebrità, non solo sportive, chiamate dal campione e che arricchiscono l’appuntamento in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net