MXGP Lucas Coenen accorcia nel Mondiale Romain Febvre deve difendersi in Gran Bretagna

Il Mondiale MXGP si avvicina alle fasi decisive, e l’attenzione si concentra sul Gran Premio di Gran Bretagna 2025. Con Lucas Coenen in forte risalita e Romain Febvre chiamato a difendersi, le sfide a Metterley Basin promettono scintille. La battaglia per il titolo si infiamma, e ogni punto sarà cruciale. È tutto pronto per un weekend che potrebbe rivoluzionare la classifica e decidere il destino del campionato.

È tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesima tappa del Mondiale MXGP. Le due gare britanniche avranno luogo a Metterley Basin e saranno fondamentali per il prosieguo del campionato. Il GP della Lettonia ha modificato la classifica generale, guidata sempre dal francese Romain Febvre (Kawasaki) con 530 punti. Dietro di lui, si riavvicina il belga Lucas Coenen (KTM) che si porta a 26 lunghezze dal transalpino, accendendo il duello per la prima posizione. Sembra ormai chiaro che la battaglia decisiva per il titolo sarà proprio tra questi due piloti, sempre più vicini. Lucas Coenen è reduce da due ottimi secondi posti in Lettonia, alle spalle di un Jeffrey Herlings (KTM) che è sembrato quasi imbattibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MXGP, Lucas Coenen accorcia nel Mondiale, Romain Febvre deve difendersi in Gran Bretagna

