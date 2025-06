MX2 Andrea Adamo cerca riscatto in Gran Bretagna e insegue Laengenfelder nel Mondiale

Sei pronto a vivere l'emozione del Mondiale Motocross? Tra sabato 21 e domenica 22 giugno, Matterley Basin ospiterà il Gran Premio di Gran Bretagna 2025, un evento imperdibile dove MX2 e MXGP si sfidano a colpi di adrenalina. In questa cornice mozzafiato, Andrea Adamo punta al riscatto e lotta per la gloria, mentre Laengenfelder si conferma in vetta. La sfida è aperta: chi si aggiudicherà il prestigioso titolo iridato?

Questo weekend, tra sabato 21 e domenica 22 giugno, Matterley Basin sarà sede del Gran Premio di Gran Bretagna 2025, dodicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Nella classe MX2 la sfida per il titolo iridato coinvolge tre piloti racchiusi in 37 punti quando mancano nove appuntamenti al termine di una stagione che continua a riservare colpi di scena. Simon Laengenfelder sta trovando finalmente una grande costanza di rendimento e, nonostante il grave errore all'ultimo giro di gara-2 a Kegums che lo ha privato della vittoria overall nel GP di Lettonia, si è ripreso la tabella rossa di leader della classifica generale con un vantaggio abbastanza cospicuo di 27 punti sul compagno di squadra Andrea Adamo.

