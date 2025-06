Mutuo da 2 milioni di euro a Vasto il sindaco | Conti in ordine affrontiamo con serenità il piano di riequilibrio

Vasto si prepara a dare un nuovo volto alla sua comunità con un mutuo da 2 milioni di euro, sostenuto dalla fiducia nel futuro e nella buona gestione. Il sindaco ha confermato che i conti sono in ordine e che il piano di riequilibrio sarà affrontato con serenità, assicurando interventi strategici per la sicurezza e il decoro urbano. Un passo deciso verso una città più forte e più bella, pronta a risplendere ancora di più.

Un mutuo da 2 milioni di euro sta per essere avviato dal Comune di Vasto per interventi fondamentali per la messa in sicurezza e il miglioramento della città. I fondi saranno impiegati per importanti opere di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale, nell’ottica di garantire decoro e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Mutuo da 2 milioni di euro a Vasto, il sindaco: "Conti in ordine, affrontiamo con serenità il piano di riequilibrio"

