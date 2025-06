Musulmani razza inferiore Vittorio Feltri sospeso dall' ordine dei giornalisti

Vittorio Feltri, noto direttore e voce controversa del panorama mediatico italiano, si trova nuovamente al centro di polemiche dopo la sua sospensione di quattro mesi dall’Ordine dei giornalisti della Lombardia. La decisione, presa in seguito ai contenuti dell'intervista rilasciata a Radio24, ha acceso un dibattito acceso sulla libertà di espressione e i limiti del giornalismo. Ma cosa ha portato a questa misura disciplinare?

Vittorio Feltri è stato sospeso per quattro mesi dal Consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti della Lombardia per i contenuti della sua intervista al programma La Zanzara di Radio24 del 28 novembre 2024.

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri hanno scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione e i limiti del discorso pubblico.

