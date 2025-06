Musicultura | l’artista sannita ‘Me July’ accede alla finalissima

Il conto alla rovescia è partito: le serate finali della 36esima edizione di Musicultura, in programma il 20 e 21 giugno allo Sferisterio di Macerata, si avvicinano. Tra gli otto finalisti c’è anche Me, July, nome d’arte di Giuseppe Fuccio, talento sannita che ha conquistato la scena tra centinaia di candidati. Un risultato prestigioso che sancisce il suo brillante percorso nel panorama musicale italiano, confermando il valore della musica emergente del Sud.

Il conto alla rovescia è partito: le serate finali della 36esima edizione di Musicultura, in programma il 20 e 21 giugno prossimi allo Sferisterio di Macerata, si avvicinano e tra gli otto finalisti di questa edizione c'è anche Me, July, nome d'arte di Giuseppe Fuccio, talentuoso cantante, musicista e producer originario di Airola. Un risultato prestigioso per l'artista sannita, selezionato tra centinaia di partecipanti con " Mundi ", un brano intenso capace di raccontare emozioni universali attraverso una cifra stilistica personale, radicata nella tradizione, eppure sorprendentemente contemporanea.