Musica ritmo e passione | Giaveno ospita un weekend di grande Jazz con 4 concerti

Preparati a lasciarti travolgere dal ritmo e dalla passione del jazz nel cuore di Giaveno! Il weekend del 25 e 26 giugno, Piazza Mautino si trasformerà in un palcoscenico vibrante con quattro concerti imperdibili, pensati per gli appassionati e i curiosi. Un evento unico nel suo genere, che promette emozioni indimenticabili e un’immersione totale nel mondo della musica dal vivo. Non mancare, perché questa esperienza musicale ti aspetta per riscoprire il vero spirito del jazz!

Il ritmo avvolgente del jazz tornerà a risuonare a Giaveno il 25 e 26 giugno in Piazza Mautino, con due serate a ingresso libero dedicate agli amanti del genere e a chi desidera scoprire il fascino della musica dal vivo. L'evento, unico nel suo genere per il territorio, proporrà quattro concerti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Musica, ritmo e passione: Giaveno ospita un weekend di grande Jazz con 4 concerti

In questa notizia si parla di: musica - ritmo - giaveno - jazz

Musica e desiderio, il ritmo che accende l’intimità - Musica e desiderio si intrecciano in un abbraccio sensuale, dove le melodie possono accendere l’intimità.

Musica, ritmo e passione: Giaveno ospita un weekend di grande Jazz con 4 concerti.

Musica, ritmo e passione: Giaveno ospita un weekend di grande Jazz con 4 concerti - Il ritmo avvolgente del jazz tornerà a risuonare a Giaveno il 25 e 26 giugno in Piazza Mautino, con due serate a ingresso libero dedicate agli amanti del genere e a chi desidera scoprire il fascino de ... Riporta torinotoday.it

A Giaveno torna il grande Jazz con due serate imperdibili - GIAVENO – A Giaveno torna il grande Jazz con due serate imperdibili, il 25 e 26 giugno in piazza Mautino, un evento unico dedicato agli appassionati e a chi vuole scoprire il fascino del jazz dal vivo ... Scrive lagendanews.com