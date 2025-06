Musica e scuola | due istituti di Salerno tra i premiati nei concorsi nazionali Abbado Abbiati e Berlinguer

Salerno si conferma ancora una volta capitale della musica scolastica, grazie al talento e all’impegno di due istituti eccellenti. L’IC Monterisi Don Milani e il Liceo Musicale Alfano I brillano sui palchi nazionali, conquistando premi prestigiosi ai concorsi Abbado, Abbiati e Berlinguer. Un risultato che promuove l’eccellenza formativa e la passione musicale, rafforzando il ruolo della città nel panorama culturale e scolastico italiano. La vittoria di Salerno è un traguardo di orgoglio e ispirazione per tutti.

Tempo di lettura: 2 minuti Due scuole di Salerno salgono sul podio nazionale della musica scolastica. L’ IC Monterisi Don Milani e il Liceo Musicale Alfano I sono tra i protagonisti dell’edizione 2024-2025 dei concorsi Premio Abbado – Far musica insieme, Premio Abbiati per la scuola e Premio Luigi Berlinguer – Trinity College London, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da Trinity College London. Salerno si conferma protagonista sulla scena musicale scolastica nazionale. Due istituti della città sono stati premiati nell’ambito dell’XI edizione del Premio Abbado – Far musica insieme, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per il biennio 2024-2025, a testimonianza della qualità dell’offerta formativa e del valore dell’educazione musicale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Musica e scuola: due istituti di Salerno tra i premiati nei concorsi nazionali Abbado, Abbiati e Berlinguer

