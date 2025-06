Musica e dialogo sulla libertà | tutto pronto per il Solstizio pride

Il countdown è iniziato: il primo Ostuni Pride si avvicina, portando con sé un messaggio di libertà e inclusione. A Carovigno, il 19 giugno alle 18:30, in via Cattedrale, si terrà un evento speciale di musica e dialogo dedicato a celebrare e promuovere i diritti di tutti. Un’occasione unica per condividere emozioni, riflessioni e far sentire la propria voce. Non mancate, perché insieme possiamo fare la differenza nella strada verso una società più libera e aperta.

In vista del primo Ostuni Pride in programma per il 28 giugno, il Comune di Carovigno si prepara ad una serata di sensibilizzazione e confronto, incentrata sul tema della libertà. Appuntamento giovedì 19 giugno, a partire dalle 18:30, con un evento preparatorio in via Cattedrale.

