Musica e cultura Peppe Barra apre l' estate montecorvinese

Musica e cultura si fondono in un grande evento che apre l’estate montecorvinese con l’eccezionale presenza di Peppe Barra, maestro indiscusso del teatro e della musica campana. Sabato 21 giugno alle ore 21.00, Piazza Beato Giovanni da Montecorvino si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, celebrando tradizione e innovazione. Un’occasione unica per rivivere la nostra identità attraverso una serata che segnerà l’inizio di una stagione ricca di eventi e sorprese.

Sarà Peppe Barra, icona della musica e del teatro campano, ad aprire ufficialmente l'estate montecorvinese con un concerto-evento in programma sabato 21 giugno alle ore 21.00 in Piazza Beato Giovanni da Montecorvino. Una serata all'insegna della cultura, dell'identità e della memoria, che segna.

