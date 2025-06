Musica al Museo 2025 | Miriam Pipitone arpa al chiostro Albini del museo Eremitani

Scopri l’incanto delle melodie di Miriam Pipitone, Premio Nazionale delle Arti 2024, in un suggestivo recital di arpa al Chiostro Albini del Museo Eremitani. In occasione del secondo concerto della rassegna Musica al Museo, organizzata dagli Amici della Musica di Padova, questa giovane artista ci condurrà in un viaggio tra note delicate e atmosfere emozionanti, lasciando il pubblico senza fiato. Un appuntamento da non perdere per appassionati e curiosi.

Recital di arpa con Miriam Pipitone, Premio Nazionale delle Arti 2024, per il secondo concerto della rassegna Musica al Museo, organizzata dagli Amici della Musica di Padova in collaborazione con Padova Musei Civici, giovedì 26 giugno, alle ore 18. La giovane arpista Miriam Pipitone presenterà.

