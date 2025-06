Music & Food Experience a Sissa Trecasali

Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile alla quinta edizione di Music & Food Experience a Sissa Trecasali: un festival che unisce musica di qualità e le eccellenze gastronomiche del territorio. Il 19 giugno, lasciati conquistare da "Il Peggio è Passato", un concerto di cantautorato ironico e pop corrotto, accompagnato da degustazioni e cocktail irresistibili. Non mancare, perché il divertimento e il gusto sono garantiti!

Torna con la sua quinta edizione Music & Food Experience, diventa festival e porta nella bassa musica di qualità e la possibilità di degustare le eccellenze tipiche del territorio. Giovedì 19 Giugno: "Il Peggio è Passato" - Cantautorato ironico e pop corrotto Degustazioni e cocktails a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Music & Food Experience a Sissa Trecasali

MUSIC & FOOD EXPERIENCE – 5ª EDIZIONE Torna l’estate a Sissa Trecasali con 4 serate a ingresso libero tra musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici e un’atmosfera tutta da vivere! PROGRAMMA 2025 ? 19 giugno – Rocca dei Terzi Il Peggio è P Vai su Facebook

