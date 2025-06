Muore dopo un graffio di un cane randagio durante una vacanza | Ha contratto la rabbia

Una semplice ferita, un episodio apparentemente insignificante, si è trasformato in una tragedia devastante. La storia di Yvonne Ford ci ricorda quanto sia importante prestare attenzione anche ai dettagli più piccoli, poiché un graffio da cane randagio può nascondere rischi mortali come la rabia. È un monito a non sottovalutare mai le ferite e a cercare immediatamente assistenza medica, perché la prevenzione può fare la differenza tra la vita e la morte.

Una piccola ferita causata da un cucciolo randagio è costata la vita a Yvonne Ford, 59 anni, originaria di Barnsley, nel South Yorkshire. Durante una vacanza in Marocco a febbraio, la donna era stata graffiata lievemente da un cane randagio. All'epoca, come ha raccontato la figlia Robyn Thomson. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Muore dopo un graffio di un cane randagio durante una vacanza: "Ha contratto la rabbia"

In questa notizia si parla di: randagio - cane - durante - vacanza

Graffiata da un piccolo cucciolo di cane mentre si trovava in vacanza, non aveva dato importanza alla cosa, ma una volta tornata a casa ha iniziato a sentirsi male fino al decesso La donna aveva contratto la rabbia, la terribile storia: https://fanpa.ge/XXOn7. Vai su Facebook

Muore dopo un graffio di un cane randagio durante una vacanza: Ha contratto la rabbia; Graffiata da un cane randagio in vacanza in Marocco, turista inglese torna a casa e muore per rabbia; Graffiata da cucciolo di cane in vacanza, turista torna a casa e muore per rabbia: Non gli ha dato importanza.

Graffiata da cucciolo di cane in vacanza, turista torna a casa muore per rabbia: “Non gli ha dato importanza” - È la terribile storia di Yvonne Ford, donna inglese dello Yorkshire che è entrata in contatto con un cane randagio durante una vacanza in Marocco senza ... Si legge su fanpage.it

Torna dalle vacanze e muore, era stata graffiata da un cane con la rabbia: ‘Non gli aveva dato importanza’” - Una donna britannica è deceduta dopo essere stata graffiata da un cane randagio in Marocco: il contatto, inizialmente sottovalutato, ha causato un’infezione letale. Lo riporta msn.com