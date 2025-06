Multe stradali nessuna eccezione | Tutor come gli autovelox Tolleranza e limiti cosa c' è da sapere

Le multe stradali, che si tratti di autovelox o tutor, seguono regole uguali e precise, come confermato dalla Cassazione. La tolleranza e i limiti di velocità sono applicati senza eccezioni, garantendo equità e trasparenza nella tutela della sicurezza stradale. È fondamentale conoscere questi principi per evitare sanzioni in modo consapevole e rispettare sempre le norme sulla strada. Scopriamo insieme cosa c'è da sapere.

La Cassazione conferma: le regole applicate sono le medesime per ogni sistema di rilevamento della velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Multe stradali, nessuna eccezione: Tutor come gli autovelox. Tolleranza e limiti, cosa c'è da sapere

