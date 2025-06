Movida all' Umbertino il Comune studia una nuova ordinanza

L'atmosfera vivace dell'Umbetino si prepara a cambiare volto: il Comune, alla luce delle recenti sfide, sta lavorando a una nuova ordinanza per garantire sicurezza e divertimento responsabile. Questa mattina, il sindaco Vito Leccese, insieme a figure chiave come Davide Pellegrino e Michele Palumbo, ha partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, un passo deciso verso un equilibrio tra vita notturna e tutela dei cittadini. La città si prepara a un nuovo capitolo della sua movida.

Questa mattina il sindaco Vito Leccese, il direttore generale del Comune, Davide Pellegrino, e il Comandate della polizia locale,¬†Michele Palumbo, hanno partecipato al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza¬†per discutere dei provvedimenti utili ad affrontare la situazione della movida. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - Movida all'Umbertino, il Comune studia una nuova ordinanza

