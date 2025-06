mottarone gup chiede nuova formulazione capi imputazione

Le vicende del tragico incidente sulla funivia del Mottarone tornano sotto i riflettori: il gup Gianni Macchioni ha chiesto alla procura di riformulare i capi d'imputazione, aprendo nuovi scenari nel processo che riguarda la drammatica perdita di 14 vite. La richiesta di revisione si concentra in particolare sull'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti, contestata sia in modo doloso che colposo. Rimaniamo aggiornati su questa delicata vicenda.

Sono ancora i capi d'imputazione formulati dalla procura di Verbania a tenere banco nel corso dell'udienza preliminare del processo per l'incidente della funivia del Mottarone, costato la vita a 14 passeggeri nel maggio di quattro anni fa. Il gup Gianni Macchioni ha ordinato alla procura di riformulare i capi d'imputazione, in particolare per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, contestato dai pm sia in forma dolosa, sia colposa.