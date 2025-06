MotoGP orari prove libere GP Italia 2025 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Domani, venerdì 20 giugno, il Mugello si trasformerà nel palcoscenico della battaglia più electrizzante del Motomondiale 2025, con prove libere e pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia. Tra sfide Ducati, sogni italiani e grandi emozioni in vista del weekend, non perdere la guida tv e streaming su TV8 e Sky per vivere ogni istante di questa battaglia ad alta velocità. Le ambizioni sono alte—resta sintonizzato!

Domani, venerdì 20 giugno, il circuito del Mugello ospiterà la prima sessione di prove libere e soprattutto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come nono capitolo stagionale del Motomondiale. In MotoGP i riflettori sono puntati sulla lotta in casa Ducati tra i fratelli Marc e Alex Marquez, con i vari azzurri Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio che possono sognare il bersaglio grosso. Ambizioni importanti anche per Aprilia con Marco Bezzecchi, vincitore a Silverstone, mentre bisognerà capire quale potrà essere la competitività su questa pista di Yamaha, Honda e KTM, che in caso di riscontri positivi hanno le carte in regola per giocarsi qualcosa di importante rispettivamente con Fabio Quartararo, Johann Zarco (o in alternativa Joan Mir) e Pedro Acosta (o in seconda battuta Brad Binder e Maverick Viñales. 🔗 Leggi su Oasport.it