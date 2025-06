MotoGP Mugello corsa agli alloggi tra prezzi alle stelle e camere introvabili | 2mila euro per una stanza

Il Mugello si prepara ad accogliere il grande evento del MotoGP, ma l’ombra dei prezzi alle stelle rende difficile anche il più semplice dei soggiorni. Tra camere introvabili e tariffe da capogiro, molti appassionati si trovano di fronte a una vera e propria corsa contro il tempo e il portafoglio. Scopriamo insieme come affrontare questa sfida e vivere l’emozione senza svuotare il conto in banca.

Scarperia (Firenze), 14 giugno 2025 – Il conto alla rovescia per il MotoGP del Mugello è quasi finito e, come ogni anno, i riflettori non sono puntati solo sui bolidi in pista, ma anche sul caro-alloggi. In vista del weekend del 20-22 giugno, trovare una sistemazione nelle vicinanze del circuito è quasi impossibile ma soprattutto proibitivo dal punto di vista economico. E chi cerca un letto rischia di spendere cifre da capogiro, anche per una sola notte. GERMOGLI PH 11 GIUGNO 2023 SCARPERIA AUTODROMO DEL MUGELLO GRAN PREMIO D ITALIA MOTOGP NELLA FOTO BAGNAIA VINCE IL GRAN PREMIO D ITALIA PRIMO CLASSIFICATO MOTO GP Una nostra ricerca ha confermato quello che i patiti delle corse stanno sperimentando da settimane: il 98 per cento delle strutture in zona è già occupato e le poche stanze ancora disponibili hanno prezzi triplicati rispetto alla media. 🔗 Leggi su Lanazione.it