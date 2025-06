MotoGP Marco Bezzecchi | Mugello pista fantastica In Aprilia le cose stanno migliorando

Il Mugello, scenario di emozioni e sfide epiche, si prepara ad accogliere Marco Bezzecchi in un momento cruciale della sua carriera. Dopo anni di attese e sacrifici, il talento romagnolo torna sul circuito toscano come pilota ufficiale Aprilia, con la speranza di fare la storia e lasciare il segno. Le aspettative sono alte: riuscirà il Bez a sfruttare questa grande occasione per brillare e portare in alto i colori di Noale? La gara è alle porte, e il sogno continua.

Marco Bezzecchi sogna in grande alla vigilia del Gran Premio d’Italia 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romagnolo sarĂ la prima apparizione al Mugello da pilota ufficiale Aprilia, dopo aver sempre mancato l’appuntamento con il podio in questo circuito sulla Ducati nel triennio 2022-2024. Vedremo se il Bez sarĂ in grado di tenere alta la bandiera della Casa di Noale, sempre priva dell’infortunato (e ormai in uscita) Jorge Martin. “ Sono molto contento di arrivare al Mugello, è una pista fantastica per tutti noi piloti italiani. SarĂ bellissimo correrci per la prima volta con l’Aprilia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Mugello pista fantastica. In Aprilia le cose stanno migliorando”

In questa notizia si parla di: mugello - motogp - marco - bezzecchi

MotoGP al Mugello: il Gran Premio d’Italia 2025 si accende tra duelli e sorprese - Il Gran Premio d’Italia al Mugello 2025 si avvicina, promettendo emozioni tra duelli intensi e sorprese.

Le parole di Marco Bezzecchi prima del GP d’Italia ?”Il Mugello è una pista fantastica” Scopri di più A cura di Tommaso Cerutti Vai su Facebook

MotoGP Mugello, tutto quello che devi sapere sul Gran Premio d’Italia; MotoGP del Mugello per Bezzecchi: La vittoria di Simoncelli, i caschi di Rossi; Marco Bezzecchi pronto a conquistare Mugello con Aprilia.

Marco Bezzecchi pronto a conquistare Mugello con Aprilia - GP25, tra aspettative, storia e il calore del pubblico italiano. msn.com scrive

MotoGP: Italia, la prima di Bezzecchi con Aprilia al Mugello - Il GP Italia del fine settimana é la nona prova del Mondiale MotoGP e per Marco Bezzecchi sarà l'occasione di dimostrare la sua velocità su uno dei suoi tracciati preferiti. Da msn.com