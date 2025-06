MotoGP Marc Marquez | Mi aspetto un Bagnaia competitivo la stagione è ancora lunga e può succedere di tutto

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello si apre con grande attesa: dopo il successo di Marc Marquez ad Aragon, tutti gli occhi sono puntati su Bagnaia, che vuole tornare protagonista su un circuito storico. La stagione è ancora lunga e ricca di sorprese, e nel mondo della MotoGP nulla è scritto: tra sfide, emozioni e strategie, tutto può succedere. La corsa per il titolo è appena iniziata, e il bello deve ancora venire.

Si è aperto oggi con la conferenza stampa piloti il Gran Premio d’Italia 2025, valido come nono appuntamento del Motomondiale. Dopo il weekend di Aragon, dominato da Marc Marquez, i piloti si affronteranno sullo storico circuito del Mugello, per cercare di conquistare il GP d’Italia, vinto da Francesco Bagnaia nelle ultime tre edizioni. Il centauro azzurro, dopo le ultime prestazioni, ha un distacco di 93 lunghezze dalla testa della classifica piloti, guidata dal suo compagno di squadra. Bagnaia potrà sfruttare il GP di casa per riaccorciare nel Mondiale, sempre più preda di Marc Marquez. Le prossime due gare consecutive potrebbero essere decisive per la classifica piloti e lo spagnolo conosce l’importanza di fare punti anche in piste dove non parte favorito. 🔗 Leggi su Oasport.it