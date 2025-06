MotoGP il Mugello snodo delicatissimo in ottica Mondiale Bagnaia può sfidare alla pari Marquez?

Il Motomondiale si appresta a vivere due weekend decisivi, con il Mugello e Assen come scenari di battaglia. Una sfida imperdibile per Francesco Bagnaia, che in terra toscana potrà mettere alla prova la propria credibilità contro campioni come Marc Marquez. Questi appuntamenti rappresentano la “ultima chiamata” per il pilota italiano nella corsa al titolo mondiale 2025. La posta in gioco è altissima: chi avrà la meglio?

Il Mondiale di MotoGP si appresta a vivere due weekend di gara nell’arco di pochi giorni. Si correrĂ in autentiche cattedrali del motociclismo, il Mugello e Assen. Gli appuntamenti segnano verosimilmente la proverbiale “ ultima chiamata ” per Francesco Bagnaia nella rincorsa al titolo iridato 2025. Domenica 8 giugno, con il podio di Alcañiz, Pecco ha interrotto una raggelante sequenza di controprestazioni. Il 27 aprile, dopo la tappa di Jerez de la Frontera, aveva 19 punti di ritardo dal compagno di squadra Marc Marquez. Ora ne ha invece 93, ai quali si affiancano le 61 lunghezze di ritardo dall’altro Marquez, quell’Alex che sta vivendo la miglior stagione della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, il Mugello snodo delicatissimo in ottica Mondiale. Bagnaia può sfidare alla pari Marquez?

