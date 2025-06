MotoGP Franco Morbidelli | Siamo pronti per il Mugello dovremo fare un ottimo lavoro in pista

Il Mugello si prepara ad accogliere il Gran Premio d’Italia 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di MotoGP. Tra attese e adrenalina, Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio sono pronti a dare il massimo in pista, sfidando i migliori e puntando al podio sul celebre circuito toscano. Con una livrea speciale e tanta determinazione, la nostra squadra si appresta a scrivere un’altra emozionante pagina di questa stagione.

Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio saranno alcuni tra i protagonisti più attesi al Mugello in occasione del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. La coppia del team VR46 (che presenterà una livrea speciale proprio oggi) andrà a caccia del podio sui saliscendi del meraviglioso circuito toscano, anche se non sarà facile battere gli altri ducatisti di vertice Francesco Bagnaia ed i fratelli Marc e Alex Marquez. “ Arriviamo al GP d’Italia pronti, non vediamo l’ora di essere lì e correre davanti a tutti i nostri tifosi. Sicuramente gareggiare con una livrea speciale la domenica del Mugello è sempre particolare, ti dà una sensazione diversa quando scendi in pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Franco Morbidelli: “Siamo pronti per il Mugello, dovremo fare un ottimo lavoro in pista”

