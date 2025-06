MotoGP Francesco Bagnaia | Se faccio fatica anche al Mugello è un problema

Al Mugello, il circuito che da sempre mette alla prova i piloti più coraggiosi, Francesco Bagnaia si presenta con una domanda: se anche qui faccio fatica, cosa sta succedendo? Dopo il GP di Aragon, con la classifica che vede Marc Marquez in fuga, Bagnaia vuole invertire la rotta e riscrivere le sorti del Mondiale 2025. Una sfida ardua, ma il suo spirito competitivo non si ferma davanti a nulla. La gara al Mugello sarà decisiva per scoprire se…

Giornata di conferenza stampa al Mugello, tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Messo alle spalle il week end di Aragon (Spagna), la classifica generale sorride sempre di più allo spagnolo Marc Marquez, in fuga rispetto ai suoi principali competitors. Francesco Bagnaia, compagno di squadra in Ducati ufficiale dell’iberico, ha visto salire il proprio distacco a 93 punti. Le aspettative di Pecco sono quelle però di cambiare l’inerzia di un campionato che, finora, l’ha visto in difficoltà. Nei test che si sono tenuti sempre sul circuito del MotorLand, le sensazioni alla guida della Rossa sono state migliori e per questo il piemontese vuole rilanciare le proprie quotazioni in vista di appuntamenti che potrebbero sorridergli, considerando lo storico. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Francesco Bagnaia: “Se faccio fatica anche al Mugello, è un problema”

