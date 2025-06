MotoGp duplice ruolo di Dovizioso in Yamaha | non solo collaudatore ma anche consulente performance

Rappresenta un passo strategico fondamentale per Yamaha, che sfrutta l’esperienza di Dovizioso per elevare ulteriormente le performance in pista. La sua duplice funzione di collaudatore e consulente di performance apre nuove prospettive, integrando talento e conoscenza tecnica per raggiungere risultati ancora più sorprendenti nel mondo della MotoGP. Un binomio vincente che promette grandi emozioni e innovazioni nel campionato.

Nuovo prestigioso incarico per Andrea Dovizioso in Yamaha. Non solo sarà tester fino al 2027, ma la casa dei tre diapason lo ha assunto anche nel ruolo di consulente sulle prestazioni dei piloti, affiancando così il team MotoGp nell'analisi e nella trasmissione dei dati. "Rappresenta un passo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - MotoGp, duplice ruolo di Dovizioso in Yamaha: non solo collaudatore, ma anche consulente performance

