MotoGP avanti insieme fino al 2027 | c’è il rinnovo

Novità importanti dalla MotoGP: è arrivato un rinnovo mirato, la Casa andrà avanti insieme a lui fino al 2027. I dettagli. La MotoGP sta per approdare in Italia: nel weekend che sta per cominciare, infatti, i piloti correranno nel circuito del Mugello e gli occhi saranno ancora una volta puntati soprattutto su Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Occhio però anche al rinnovo che è arrivato in queste ultime ore: di seguito i dettagli. MotoGP: arriva il rinnovo in casa Yamaha: i dettagli. A rinnovare il suo contratto in MotoGP è stato Andrea Dovizioso che ha prolungato con la Yamaha come collaudatore. Subito dopo il rinnovo con la Casa giapponese, ha dichiarato: "Mi sento completamente a mio agio nel ruolo che abbiamo definito insieme a Yamaha, in modo da massimizzare il mio contributo a questo importante progetto.