MotoGp al Mugello Bagnaia | Uno dei tracciati più belli del mondo

Il Mugello, uno dei tracciati più belli e affascinanti del mondo, si prepara a vivere il suo grande momento con il GP d’Italia di MotoGP. Dal 20 al 22 giugno 2025, il cuore degli appassionati batte forte tra gare emozionanti e momenti di pura adrenalina. Tra questi, spicca il ritorno di Bagnaia, che sembra aver ritrovato la forma e la determinazione necessarie per conquistare il podio. Un appuntamento imperdibile per tutti, che promette sorprese e spettacolo.

Mugello 19 giugno 2025 – E’ arrivato il tanto atteso gp di casa per i ducatisti e gli italiani. Il Mugello mette l’abito da festa e da venerdì 20 a domenica 22 ci sarà il gp d’Italia del motomondiale, con gli appuntamenti più attesi fissati per sabato alle 15 con la Sprint Race e domenica alle 14 con la gara lunga della top class. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati e da non fallire per Pecco Bagnaia, che sembra aver trovato una via di uscita dal tunnel dopo il podio di Aragon. I dischi freno maggiorati, qualche accorgimento tecnico, poi i test del lunedì post gara: indicazioni positive per il numero 63 che proverà a ripetere i risultati degli ultimi tre anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net