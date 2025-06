Moto3 | al Mugello nuovo assolo di Rueda? Speranza per gli italiani

Il Mugello si prepara a scrivere un nuovo capitolo di speranza e riscatto per gli italiani, con José Antonio Rueda pronto a sorprendere ancora una volta. Dopo l’ottava piazza ad Aragon, il talento della Red Bull KTM Factory Racing punta in alto, desideroso di riprendersi e di lasciare il segno nel GP d’Italia del Motomondiale 2025. Questa tappa promette emozioni intense e possibili sorprese, perché la passione italiana è pronta a brillare.

La parola d’ordine sarà una: riscatto. Dopo l’inaspettata ottava piazza strappata ad Aragon, J osè Antonio Rueda è motivato a tornare in carreggiata. E lo vuole fare fin da subito, ovvero dal GP d’Italia, nona tappa del Motomondiale 2025 di Moto3 in scena questo fine settimana al Mugello. Il centauro in forza alla Red Bull KTM Factory Racing, protagonista indiscusso di questa stagione, potrebbe trovare sulla pista toscana un altro, preziosissimo, allungo. Ricordiamo infatti che lo spagnolo al momento guida le operazioni con 149 punti, seguito da Angel Piqueras (Frinsa – MT Helmets – MSI), secondo con 97 davanti a Joel Kelso (LEVEL UP – MTA), terzo a 86, e ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Factory Racing), quarto a 84. 🔗 Leggi su Oasport.it