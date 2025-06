Moto2 tutto da rifare per Manuel Gonzalez Al Mugello tornerà il pilota cadetto egemone?

Il Gran Premio d’Italia al Mugello si prospetta come un crocevia cruciale per la Moto2, con Manuel Gonzalez pronto a riscrivere le proprie fortune. Dopo un inizio stellare, il giovane talento si è trovato a dover rifare tutto, affrontando sfide e imprevisti che potrebbero ridisegnare la classifica del Mondiale. La gara toscana sarà il banco di prova definitivo per consolidare o rivedere le ambizioni del campione cadetto.

Il Gran Premio d'Italia sarà una tappa dall'elevato peso specifico nell'economia del Mondiale di Moto2. La rincorsa all'Iride cadetto sembrava aver assunto una fisionomia chiara dopo il GP di Francia, poiché Manuel Gonzalez – forte di 3 vittorie e 5 podi nelle prime 6 gare – si era proposto come il principale candidato al titolo. Apparentemente, solo il più esperto connazionale Aròn Canet aveva i crismi per infastidirlo. Silverstone e Alcañiz hanno però sparigliato le carte. Il ventiduenne madrileno ha raccolto le briciole, vedendosi appaiato dal venticinquenne valenciano in classifica generale.

