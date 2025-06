Moto si schianta contro un’auto | biker in gravi condizioni traffico in tilt

Un incidente frontale tra moto eauto sull’A4 ha scosso il traffico nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno, tra Desenzano e Sirmione. La collisione ha lasciato un biker in gravi condizioni e causato caos sulle corsie, evidenziando ancora una volta quanto siano fondamentali prudenza e attenzione alla guida. La scena, drammatica e impressionante, ci ricorda quanto la sicurezza stradale sia cruciale per tutti gli utenti della strada...

Un grave incidente ha paralizzato il traffico nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno lungo l’autostrada A4, in direzione Verona. Lo scontro tra una moto e un’auto, avvenuto poco dopo le 18 tra i caselli di Desenzano e Sirmione, ha provocato due feriti, uno dei quali in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Moto si schianta contro un’auto: biker in gravi condizioni, traffico in tilt

