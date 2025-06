Mosca mette in guardia gli Usa ' non intervengano in Iran'

Mosca lancia un avvertimento deciso agli Stati Uniti: evitare un intervento militare in Iran. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, mette in guardia da una mossa che potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili e catastrofiche. In un momento di tensione crescente, le parole di Mosca sottolineano la delicata posizione internazionale, invitando Washington a riflettere prima di intraprendere azioni che rischiano di destabilizzare ulteriormente la regione.

"Vorremmo mettere in guardia Washington dall'intervento militare in questa situazione, che sarebbe un passo estremamente pericoloso con conseguenze negative davvero imprevedibili". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito a un possibile attacco americano all' Iran. Lo riferisce la Tass. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca mette in guardia gli Usa, 'non intervengano in Iran'

