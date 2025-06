Mosca il ministro dell' Economia ammette | La Russia è sull' orlo della recessione

In un contesto di crescente tensione economica e geopolitica, il ministro dell’Economia di Mosca ammette che la Russia si trova sull’orlo della recessione, mentre le dinamiche sul fronte ucraino si intensificano: l’esercito russo avanza nel Donetsk e Zelensky visita i quartieri bombardati di Kiev. Uno scenario complesso che richiede attenzione e analisi approfondite, poiché gli eventi odierni plasmano il nostro domani.

Intanto nella guerra in Ucraina l'esercito russo avanza nel Donetsk. Zelensky visita il quartiere di Kiev bombardato.

Guerra Ucraina-Russia: i colloqui trilaterali con la Turchia cominceranno a Istanbul alle 11:30 italiane. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan incontrano i capi delegazione di Mosca e Kiev - Oggi, 16 maggio 2025, si avviano a Istanbul i colloqui trilaterali tra Ucraina e Russia, mediati da Stati Uniti e Turchia.

Economia della Russia a rischio recessione, l'allarme del ministro di Mosca che preoccupa Putin; Ucraina - Russia, le notizie di oggi in diretta | Ministro russo dell'Economia: «Siamo sull'orlo della recessione». Putin: «Riarmo Nato? Non ho paura». Nuovo scambio di prigionieri; La Russia vede la recessione. L'economia di guerra non tira più (di M. Di Pace).

Mosca lancia l’allarme, il ministro russo dell’Economia: il Paese è vicino alla recessione - Maxim Reshetnikov, avverte del rischio recessione in Russia: l'inflazione supera il 9% e i tassi di interesse restano tra i più alti al mondo ... Segnala milanofinanza.it

Mosca lancia l'allarme: "La Russia è sull'orlo della recessione" - Nonostante gli sforzi di contenimento della Banca centrale e del ministero delle Finanze russi, i rischi per l'economia ... Si legge su today.it