Morto nel laghetto a 13 anni tre indagati Tra loro anche la madre di un compagno

Una tragedia sconvolge Marsciano: Riccardo Tascini, 13 anni, è stato trovato senza vita in un laghetto artificiale durante una festa di fine scuola. Ora, tre persone tra cui la madre di un compagno sono indagate per questa drammatica perdita. Un caso che scuote la comunità e solleva importanti interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità di quei momenti di svago. La verità si farà luce, ma il dolore resta immenso.

Perugia, 19 giugno 2025 – Ci sono tre persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Riccardo Tascini, il ragazzo di 13 anni trovato senza vita in un laghetto artificiale all’interno di un’azienda agricola di Pieve Caina, frazione del Comune di Marsciano. Il giovane si trovava lì per festeggiare insieme ai compagni la fine della scuola. Il ragazzo, che in base a quanto appreso non sapeva nuotare, sarebbe entrato da solo nelle acque del lago, usato come bacino di irrigazione e dichiarato non balneabile. Il suo corpo è stato trovato a 4 metri di profondità. Il laghetto, in alcuni punti, è addirittura più profondo e per questo è vietato farci il bagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morto nel laghetto a 13 anni, tre indagati. Tra loro anche la madre di un compagno

