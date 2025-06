Morto annegato nel Piave l' appello | Subito un tavolo sulla sicurezza del fiume

Tragico incidente nel Piave solleva l’urgenza di intervenire sulla sicurezza delle spiagge fluviali. È fondamentale convocare immediatamente un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti, dai sindaci al Genio Civile, per trovare soluzioni concrete e preventive. Solo attraverso un dialogo coordinato potremo garantire la tutela di cittadini e turisti, evitando ulteriori tragedie e riqualificando le aree del nostro amato fiume. La sicurezza deve essere prioritaria.

«Bisogna porsi, e farlo con urgenza, il tema delle spiagge di fiume. Per questo chiedo che venga convocato un tavolo con tutti i sindaci dei comuni della provincia bagnati dal Piave, il Genio Civile e l'Autorità di Bacino del Veneto Orientale, competente per il Piave, che prenda una decisione.

