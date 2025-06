Morte Stefano Cucchi confermata la condanna al colonnello Sabatino per depistaggio

La recentissima sentenza della Corte d’Appello di Roma conferma la condanna al colonnello Sabatino per depistaggio nel caso Stefano Cucchi, segnando un passo importante nella ricerca di giustizia. La decisione sottolinea come la verità sulla tragica vicenda continui a emergere, portando chiarezza e responsabilità. In un contesto ancora aperto, questa sentenza rappresenta un altro tassello fondamentale in un percorso di trasparenza e riscatto.

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, colonnello dei carabinieri, coinvolto nel procedimento relativo ai depistaggi successivi alla morte di Stefano Cucchi, il giovane romano deceduto nel 2009 dopo essere stato arrestato. I giudici hanno inoltre confermato la pena di due anni e mezzo inflitta a Luca De Cianni, altro militare dell'Arma, mentre è stata dichiarata prescrizione per le posizioni del generale Alessandro Casarsa, di Francesco Cavallo e Luciano Soligo. In secondo grado sono stati invece assolti Massimiliano Colombo Labriola e Tiziano Testarmata, per i quali in primo grado era stata emessa una condanna a un anno e nove mesi.

